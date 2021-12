Xbox Game Pass: ecco i titoli di inizio dicembre

Microsoft ha annunciato i titoli che si andranno ad aggiungere al servizio Xbox Game Pass per questo inizio di dicembre: tra di loro ci sono Halo Infinite, Among Us, Final Fantasy XII-2 e Aliens Fireteam Elite, quest’ultimo proprio come vi avevamo fatto sapere precedentemente.

Questa la lista, con il giorno d’uscita:

ANVIL (Console e PC) [email protected] – 2 dicembre

Disponibile al day one con Xbox Game Pass: Ancient Vault Investigation Lab (ANVIL) è un’agenzia che cerca i resti di civiltà aliene sparse nell’universo. Come Breaker, dovrai cercare ed esplorare la galassia sconosciuta alla ricerca di queste antiche volte aliene. Ogni galassia è composta da pianeti casuali e boss unici. Sconfiggendoli e aprendo queste volte, sarete in grado di utilizzare gli straordinari poteri nascosti al loro interno.

Archvale (Cloud, Console e PC) [email protected] – 2 dicembre

Disponibile dal day one con Xbox Game Pass: Immergiti in un bullet hell con elementi RPG dove potrai padroneggiare le armi e le abilità necessarie per superare i diversi nemici che ti aspettano in un mondo in continua evoluzione. Solo conquistando queste forze del male scoprirete la verità sul tanto favoleggiato Archvale.

Final Fantasy XIII-2 (Console e PC) – 2 dicembre

Godetevi la storia epica e travolgente in questo seguito di Final Fantasy XIII. Incontra nuovi personaggi e mettiti alla prova con un nuovo e migliorato sistema di battaglia. Non si tratta più di affrontare il destino; è il momento di creare un nuovo futuro e cambiare il mondo!

Lawn Mowing Simulator (Cloud, Console e PC) [email protected] – 2 dicembre

Prenditi una pausa dal mondo reale e goditi la sfida e la serenità di falciare la grande campagna britannica in Lawn Mowing Simulator.

Rubber Bandits (Cloud, Console e PC) [email protected] – 2 dicembre

Disponibile dal day one con Xbox Game Pass: Un party multiplayer selvaggio, Rubber Bandits è un picchiaduro in cui si ruba, si distrugge e si recupera più denaro possibile! Preparati per un esilarante combattimento basato sulla fisica con armi stravaganti e un’enorme schiera di personaggi criminali. Schiva le trappole mortali, colpisci i banditi rivali e sfuggi ai poliziotti per commettere il colpo perfetto!

Stardew Valley (Cloud, Console e PC) [email protected] – 2 dicembre

In Stardew Valley hai ereditato la vecchia fattoria di tuo nonno. Armato di attrezzi di seconda mano, inizierai la tua nuova vita. Puoi imparare a vivere della terra e trasformare questi campi incolti in una casa fiorente?

Warhammer 40,000: Battlesector (Cloud, Console e PC) [email protected] – 2 dicembre

Nella cupa oscurità del lontano futuro, c’è solo la guerra. Prova ogni esplosione che scuote le ossa e ogni carica che schiaccia l’anima in Warhammer 40,000: Battlesector, il gioco definitivo di strategia a turni e combattimenti frenetici che ti porta sui campi di battaglia del 41° millennio.

Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Console e PC) [email protected] – 7 dicembre

Disponibile dal day one con Xbox Game Pass: Compra, vendi e scambia organi in uno strano universo pieno di clienti. Evita che gli organi di vampiri-leech divorino le merci all’interno della tua stiva, insegna a Fleshty il pupazzo di neve ad amare e molto altro ancora. Le viscere frementi del capitalismo alieno ti aspettano nel gioco di mercato sci-fi body horror tycoon di cui non sapevi di aver bisogno.

Halo Infinite (Cloud, Console e PC) – 8 dicembre

Disponibile dal day one con Xbox Game Pass: Quando ogni speranza è persa e il destino dell’umanità è in bilico, Master Chief è pronto ad affrontare il nemico più spietato che abbia mai affrontato. Ricomincia da capo ed entra nell’armatura del più grande eroe dell’umanità per vivere un’avventura epica ed esplorare finalmente la scala dell’anello di Halo stesso. Salta nella beta multiplayer gratuita di Halo Infinite oggi e goditi tutto ciò che la Stagione 1: Heroes of Reach ha da offrire – in più tutti i tuoi progressi saranno trasferiti nel lancio completo di Halo Infinite l’8 dicembre.

One Piece Pirate Warriors 4 (Cloud, Console e PC) – 9 dicembre

Ehi, pirati! Combatti orde di nemici, avventurati con fidati alleati e vivi la fantastica azione di One Piece direttamente dall’anime in One Piece: Pirate Warriors 4! Mettiti al centro del mondo di One Piece, con edifici che crollano intorno a te e attacchi che sollevano fumo e polvere ad ogni azione sul campo di battaglia.

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console e PC) [email protected] – 14 dicembre

Ambientato nell’iconico universo di Alien, Aliens: Fireteam Elite è uno sparatutto cooperativo di sopravvivenza in terza persona che getta la tua squadra di marines incalliti in una lotta disperata per contenere la minaccia Xenomorfa in evoluzione.

Among Us (Console) [email protected] – 14 dicembre

Gioca con 4-15 giocatori online o tramite Wi-Fi locale mentre cerchi di preparare la tua astronave per la partenza. Ma fai attenzione, perché uno o più giocatori a caso tra l’equipaggio sono Impostori intenzionati a uccidere tutti! Restate sintonizzati per la prossima aggiunta a Xbox Cloud Gaming (Beta)!