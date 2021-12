VALORANT Champions: la prima partita dei Liquid avrà un giocatore isolato per via del COVID-19

Il Valorant Champions é iniziato e già ha incontrato le prime difficolta al livello organizzativo per via del COVID-19. Nivera, ex-giocatore di counter-strike attualmente nei Team Liquid, é risultato positivo al test per la malattia. Per non penalizzare la squadra o addirittura dover modificare tutto il programma del torneo, Riot Games ha annunciato che avrebbe assecondato la decisione della squadra di far giocare Nivera.

Le squadre sono già a Berlino dove si terrà l’evento più importante della stagione competitiva, nonché l’evento più grande dell’anno di Valorant. I 16 team migliori del mondo si sfideranno sull’FPS Tattico di Riot Games per inaugurare il titolo di Campione. Tutti i team sono già stati in quarantena per adeguarsi alle regolamentazioni del paese e per cercare di evitare altri contagi, motivazione per la quale il programma dell’evento è già stato lievemente modificato.

Il test per il COVID-19 di Nivera è risultato positivo prima dell’inizio del Valorant Champions, questo significa che sicuramente non potrà giocare on-stage con i suoi compagni durante il torneo. Ma Riot Games non si è fatta trovare impreparata in questa situazione, questo tipo di scenario era già stato calcolato nell’organizzazione dell’evento, dichiarando quindi che il giocatore dei Team Liquid avrà comunque la possibilità di giocare, ma da una stanza separata, garantendo la sicurezza di tutti i giocatori.

Ecco quanto dichiarato da Alex Francois, Global Head delle Operazioni Competitive di Riot Games.

Our policy states that in the event a player returns a positive result for COVID-19 but feels well enough to compete and chooses to play, the affected team and their opponent will play the scheduled match on a LAN network built in the quarantine facilities. The player who tested positive will compete from an isolated room while their teammates and the opposing team will compete from two nearby practice rooms. The order of matches on a given day is subject to change.

Il Valorant Champions continuerà come programmato, le uniche differenze nella programmazione saranno le partite KRU Esports contro Team Liquid, che è stata spostata all’ultimo slot della giornata, e la partita Sentinel contro Furia che si svolgerà dalle 18 di oggi, 2 dicembre.

Statement from Alex Francois, Global Head of Competitive Operations, VALORANT. pic.twitter.com/NGyVqSBPqj — VALORANT Champions Tour (@ValorantEsports) November 30, 2021

