Deep Rock Galactic: in arrivo su console

Quest’oggi ci sono novità da parte di Coffee Stain Publishing e Ghost Ship Games riguardante il loro titolo Deep Rock Galactic. Il titolo si sta avvicinando sempre di più all’uscita su console.

Il titolo è un FPS fantascientifico cooperativo con tostissimi nani spaziali, ambienti distruttibili al 100%, grotte generate proceduralmente e orde infinite di mostri alieni

Scegli la classe più adatta a ciascun incarico. Fatti strada tra i nemici nei panni dell’Artigliere (Gunner), esplora e illumina le grotte in qualità di Esploratore (Scout), apri un varco nelle rocce più resistenti come Trivellatore (Driller) oppure assumi il ruolo di Ingegnere (Engineer) per aiutare la tua squadra costruendo strutture difensive e torrette.

Collabora con altri giocatori per scavare, esplorare e farti strada in un sistema di enormi grotte infestate da orde di nemici mortali… ma anche di preziose risorse! Dovrai poter contare suoi tuoi compagni se vorrai sopravvivere al più ostile sistema di grotte della galassia!

Esplora una rete di sistemi di grotte generati proceduralmente, infestata da nemici da combattere e piena di ricchezze da raccogliere. C’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e nessuna partita sarà uguale alla successiva.

Distruggi tutto ciò che ostacola il raggiungimento del tuo obiettivo. Non esiste un percorso predefinito: potrai completare la missione a modo tuo. Scava fino a raggiungere il tuo obiettivo oppure costruisci una rete intricata di percorsi per esplorare ciò che ti circonda, la scelta spetta solo a te! Ma fai attenzione, è meglio non farsi trovare impreparati davanti a uno sciame di alieni!

Il CEO e co-fondatore di Ghost Ship Games, Søren Lundgaard dichiara:

“Nonostante non sia stato il segreto meglio custodito, siamo deliziati di poter finalmente uscire allo scoperto e smettere di nascondere il nostro tanto atteso arrivo su PlayStation! Stiamo portando il gioco ai fan di PlayStation in uno dei momenti più eccitanti del percorso di sviluppo del gioco stesso, e siamo entusiasti di aprire le porte a tutto un nuovo gruppo di fa

Il titolo è già disponibile su Pc e Xbox One arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 nel 2022