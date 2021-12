Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition: il nuovo aggiornamento corregge diversi problemi

Grove Street Games e Rockstar hanno reso disponibile un nuovo aggiornamento per Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition. Arrivano così dei miglioramenti di stabilità e correzioni per gli errori di ortografia sulle texture e i vari segnali in tutti i titoli. È stata aggiunta anche una telecamera cinematografica, che può essere attivata passando da una modalità all’altra. In seguito alle critiche piovutegli addosso, gli sviluppatori si sono subito messi al lavoro, e come promesso, hanno iniziato a fixare diversi problemi.

Ogni gioco ha le sue correzioni e modifiche separate, ma per ogni titolo, un certo numero di casi in cui la pioggia appariva al chiuso nelle cutscene è stato risolto. I fan di Grand Theft Auto: San Andreas saranno anche felici di sapere che insieme alle nuvole ad alta quota, CJ ora ha diverse animazioni di camminata e corsa quando è Max Fat o Max Muscle. Sono stati risolti anche i problemi che causavano la non corretta visualizzazione delle texture dell’erba. Potete vedere l’intera patch note sul sito ufficiale.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è disponibile per Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch. Arriverà poi nel 2022 anche su dispositivi mobile (Android e iOS).