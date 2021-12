Aftermath: pronto a combattere i tuoi demoni?

Quest’oggi ci arrivano grandi novità da parte di META Publishing e lo sviluppatore ONE-O-ONE Games , il loro titolo Aftermath sta per arrivare sui nostri schermi.

Nel titolo i giocatori seguono il viaggio di Charlie attraverso una città europea sconosciuta, alla ricerca di sua figlia e combattendo non solo una presenza ultraterrena, ma anche i suoi demoni.

Charlie Gray era in cima al mondo. Ingegnere e astronauta di talento, Charlie era riuscita ad arrivare in luoghi che la maggior parte della gente poteva solo sognare. Ma dopo una manovra di rientro sbagliata, e dopo la serie di eventi traumatici che seguirono, era come se il mondo le fosse crollato addosso. Ora che la sua vita precipita in luoghi sempre più oscuri, Charlie si trova isolata in un mondo deserto, frammentato. Sa soltanto che deve trovare l’unica cosa che ha ancora importanza per lei: Sammy.

Analizza i tuoi dintorni e usa le risorse urbane a tua disposizione. Gli oggetti di tutti i giorni possono diventare uno strumento prezioso nella lotta contro gli esseri enigmatici che ora occupano la città. Studia le debolezze degli alieni e trova l’approccio migliore per abbattere le creature che vorrebbero concederti in sacrificio.

Che forma assume l’umanità di fronte ad eventi inimmaginabili? Ci uniamo e diventiamo più forti, o cadiamo a pezzi? Il nostro passato ci plasma ancora, o troviamo forza nel concentrarci su quello che potrebbe essere? il titolo approfondisce profondamente le questioni filosofiche, psicologiche e altre che potrebbero essere poste se ci troviamo in una situazione impossibile.

Utilizza la mente ingegneristica di Charlie e l’approccio scientifico per creare un nuovo approccio al crafting, piuttosto che un semplice sistema. Osservate e prendete nota dell’ambiente circostante per inventare un progetto e poi trovare e combinare le parti necessarie per adattarsi e superare.

Il titolo uscirà su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam, Epic Games nel 2022