Solar Ash: pubblicato il trailer di lancio

Annapurna Interactive e Heart Machine hanno pubblicato il trailer di lancio di Solar Ash, action-platform che sarà disponibile da domani 2 dicembre su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, via Epic Games Store. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Annunciato lo scorso giugno, è il nuovo gioco dagli sviluppatori di Hyper Light Drifter, ambientato in un mondo surreale, vivido, altamente stilizzato e pieno di misteri, in cui vi sposterete a tutta velocità e incontrerete personaggi adorabili e nemici terribili. La protagonista Rei, infatti, pattina su paesaggi di nuvole, ambienti inquietanti e imponenti rovine.

Sul PlayStation Blog sono stati pubblicati anche 5 cose da fare all’interno del gioco:

1. Abbattere un gigantesco uccello della lava

Rei incontra un’ampia varietà di creature grandi e aggressive, di qualsiasi forma, per esempio un enorme mostro simile a un uccello che risiede nel bioma di lava settentrionale. Perché vive nel calore di un ambiente così pericoloso? Forse lo scoprirete. Per vincere dovrete essere molto veloci, mantenere l’equilibrio e muovervi con tempismo, mentre fluttuate su un pericoloso fiume di lava.

Il calore che trasuda spingerebbe gli stolti a saltare. Solo i più abili sopravvivono.

2. Create la vostra collezione di tute

Mentre scivola, salta e vola attraverso il mondo di Solar Ash, Rei può afferrare vari pezzi di attrezzatura in punti nascosti o difficili da raggiungere, disseminati in tutto il mondo. Questi vi faranno intascare ricompense che consistono in parti di tuta da unire per sbloccare nuovi poteri bonus. Potrebbe valere la pena cercarli e costruirli per avere successo nel vostro viaggio attraverso il Vuoto.

La pazienza, la vigilanza e l’esplorazione saranno ricompensate.

3. Percorrete in scivolata un antico cimitero delle navi

L’universo di Solar Ash contiene un sacco di strutture desolate e abbandonate su cui Rei può scivolare. Trovate la flotta abbandonata fluttuante sulle nuvole, evidenziata dal bagliore soprannaturale del cielo. Eseguite grind, slash e platform su questa minacciosa discarica. Forse alla fine di questo enorme mucchio di rottami troverete qualcosa, o qualcuno, ad accogliervi?

A volte le rovine più diroccate celano grandi ricompense.

4. Raccogliere un sacco di sangue spaziale (e altri gingilli)

Viaggiare per lo più da soli attraverso un paesaggio inesorabile e ignoto può essere scoraggiante. Fortunatamente, il gioco è pieno di oggetti da collezione, tra cui il plasma, che Rei può utilizzare per migliorare i suoi scudi.

I giocatori troveranno anche un’ampia gamma di oggetti da esaminare, elementi a sorpresa, e oggetti di missioni secondarie che sbloccheranno altri elementi della storia di ciascuno dei mondi consumati dal Vuoto. Guidate Rei per scoprire cosa è accaduto a ogni mondo, i terribili destini che hanno colpito i loro popoli e i complessi misteri che circondano i luoghi stessi.

Assaporate i piccoli momenti di narrazione e leggenda.

5. Prendetevi un momento per recitare una poesia

Non può esserci soltanto architettura spaventosa e colossi distruttivi. Durante il suo viaggio, Rei incontra anche dei personaggi eccentrici. Parlate con Ahrric che vi reciterà un’antica poesia usata per parlare con gli “anziani”. Certo. Bla bla bla. La imparate a memoria? O la ignorate come un linguaggio incomprensibile di una creatura melodrammatica del tutto bizzarra?

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Solar Ash.