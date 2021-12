The Sims 4: inizia la campagna Find Yorselves

Grandi novità quest’oggi da parte di Electronic Arts e Maxis! Stanno infatti unendo le forze con l’imprenditore creativo Bretman Rock per la campagna “Find Yourselves”, invitando tutti a scoprire i diversi lati di se stessi esplorando la vita senza confini in The Sims 4. Il titolo è lo strumento definitivo per la scoperta della propria personalità, dove la libertà regna sovrana e i giocatori hanno il potere di creare qualsiasi versione di se stessi e scoprire chi possono diventare nel gioco e nella vita reale.

“Gioco a The Sims da quando ero un bambino e sono più che entusiasta di collaborare con il marchio per incoraggiare tutti a scoprire e celebrare le proprie molteplici personalità”



Ha detto Bretman Rock.

“In The Sims, sono in grado di sperimentare molte versioni diverse di me stesso in un mondo senza confini e giudizi, e voglio che tutti gli altri sentano quanto questo sia liberatorio ed esaltante. Siate chi volete, uscite con chi volete, vestitevi come volete. Venite a incontrarmi in The Sims!”

La saga ha una lunga storia che ha permesso alle persone di scoprire ed esprimere le diverse versioni di se stessi, dando loro la libertà di sperimentare con i Sims che creano, le storie che raccontano e i mondi che costruiscono. Per la campagna “Find Yourselves”, The Sims ha collaborato con Bretman Rock, un fenomeno della rete con più di 50 milioni di follower, noto per la sua personalità vibrante e la sua esilarante visione della vita. Ha aiutato i giocatori ad abbracciare il caos che deriva dalla scoperta di sé, e connettersi con idee, esperienze e le molte versioni di se stessi, non ancora esplorate nella vita reale.

Ispirato dalle classiche sitcom di formazione, nella campagna “Find Yourselves”, gli spettatori incontrano molteplici lati di Bretman Rock – gotico adolescente, papà impertinente, chef materno, astronauta emozionato e cowboy urbano, vivendo insieme in un’unica, grande, strana famiglia, da poter esistere solo nel gioco.

“The Sims continua a costruire una piattaforma per i giocatori per creare ed esplorare senza confini”

ha detto Julia Victor, Senior Director, Head of Brand, per The Sims.

“Bretman Rock è un sostenitore dell’accettazione da parte di tutti di essere fedeli a se stessi e, insieme, speriamo di incoraggiare i giocatori a celebrare quel caos di formazione che crea momenti determinanti e nuove opportunità, ispirandoli a scoprire i molti lati diversi di se stessi. sia in The Sims che nella vita reale”.

Per un periodo di tempo limitato, The Sims e Bretman Rock collaborano con un talento globale per aiutare i giocatori a trovare i propri #SimSelves su TikTok. La sfida degli Hashtag sarà presente con un filtro personalizzabile con effetto brandizzato, consentendo loro di provare diversi personaggi ispirati ai Sims, come Pastel Goth o Mermaidcore, attraverso la realtà aumentata. Quando “rivelano” il loro nuovo Sim, un effetto a tema si attiverà, aggiungendo l’atmosfera del loro personaggio selezionato.

Vi ricordiamo che Il titolo è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Per informazione sulla campagna Find Yourselves trovate tutte le informazioni sul sito dedicato