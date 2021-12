Godfall Challenger Edition per PlayStation Plus: niente campagna e i giocatori insorgono

Godfall Challenger Edition è uno dei titoli destinati a dicembre 2021 agli abbonati al servizio PlayStation Plus. La Challenger Edition è una versione ad-hoc che non include l’intera componente single player (la campagna) del titolo di Counterplay Games, ma soltanto la sezione endgame del titolo con tanto di livelli già sbloccati per i giocatori.

Gli utenti PlayStation hanno puntato subito il dito contro Sony Interactive Entertainment, reo di aver offerto nel mese di dicembre, ossia quello natalizio, un gioco non completo (parliamo di una vera e propria versione ridotta del gioco). Godfall Challenger Edition infatti debutterà proprio il 7 dicembre 2021 (fino a questo momento non era mai stato pubblicato), come se fosse proprio una versione “tagliata” studiata a puntino per non offrire il gioco completo senza esborsi economici. Su tutti i più importanti forum ha già ricevuto l’appellativo di “Godfall Demo Director’s Cut”. Vi schierate anche voi dalla parte degli utenti infuriati? Fateci sapere la vostra!