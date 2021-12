GRID Legends: nuove informazioni in arrivo nel live stream del 3 dicembre

Sono passati alcuni mesi da quando Codemasters ed EA hanno annunciato GRID Legends, ma a parte alcuni dettagli, aggiornamenti e ad alcuni gameplay, lo sviluppatore non ha ancora rivelate le informazioni più importanti. Ad esempio quale pilota è stato scelto come testimonial e personaggio del titolo. I fan non dovranno aspettare a lungo.

Di recente su Twitter, Codemasters ha annunciato che rivelerà nuovi importanti informazioni su GRID Legends il 3 dicembre alle 16:00 UTC (le 17:00 in Italia) attraverso un live streaming. Questi dettagli includeranno il debutto del gameplay, nuove funzionalità, dettagli su luoghi, eventi e auto che saranno presenti nei giochi e, soprattutto, quando il gioco verrà lanciato. Poco dopo l’annuncio del gioco, il regista Chris Smith ha affermato che la modalità storia del gioco, che è uno dei maggiori punti di forza di questa IP, poiché riporterà ed espanderà anche la meccanica Nemesis introdotta per la prima volta in GRID 2019. Di seguito una panoramica tramite la pagina di Steam:

GRID Legends è un’esperienza di guida estrema che unisce l’imprevedibilità degli adrenalinici sport automobilistici, l’incredibile varietà delle gare e una storia di corse coinvolgente che ti mette al centro dell’azione.



Caratteristiche

Epica Storia automobilistica : gareggiate in un’ avvincente storia, realizzata da un cast internazionale come la partecipazione di Ncuti Gatwa, e presentata come documentario.

: gareggiate in un’ avvincente storia, realizzata da un cast internazionale come la partecipazione di Ncuti Gatwa, e presentata come documentario. Varietà di corse emozionanti : potete competere su oltre 130 tracciati inclusi i circuiti reali di Brands Hatch e Indianapolis, località storiche di GRID e di nuove come Londra e Strada Alpina.

: potete competere su oltre 130 tracciati inclusi i circuiti reali di Brands Hatch e Indianapolis, località storiche di GRID e di nuove come Londra e Strada Alpina. Infinite possibilità per una competizione continua: create l’evento GRID definitivo con infinite discese in derapata, gare a eliminazione o eventi con auto elettriche. Decidete i requisiti di gara, l’ora del giorno e poi condividetelo online e sfidate altri giocatori per competere in eventi unici. Sarà possibile cercare eventi creati da altri giocatori online.

GRID Legends sarà disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC tramite Steam.