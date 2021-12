Hearthstone: Gary Kasparov racconta la sua esperienza con il gioco

Hearthstone, il gioco di carte collezionabili della Blizzard Entertainment e spin-off della saga Warcraft, rilascerà una nuova espansione dal 7 dicembre. Tra i milioni di giocatori di tutto il mondo anche Gary Kasparov, considerato il più grande giocatore di scacchi che il mondo abbia mai conosciuto, è un grande fan del gioco di carte.

Su Hearthstone IT è stato pubblicato un mini documentario che racconta come Kasparov si sia avvicinato alla IP e come ha utilizzato le sue conoscenze apprese negli scacchi per capire al meglio le meccaniche del gioco. Di seguito la dichiarazione di Gary Kasparov:

Mi è piaciuto molto imparare a giocare a Hearthstone, e non solo perché adoro i giochi e le nuove sfide. La cosa più interessante è che Hearthstone ha un sistema semi-aperto, a differenza della maggior parte degli altri giochi, che hanno un sistema chiuso come gli scacchi. In Hearthstone, la dinamica delle nuove carte porta costantemente una ventata di novità e nuovi elementi strategici e tattici, per cui il valore di carte e mazzi vecchi non è statico. Questi continui cambiamenti rendono Hearthstone difficile da padroneggiare ma incredibilmente coinvolgente.



Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Hearthstone è un gioco di carte strategico facile da imparare e incredibilmente divertente. Giocate nei panni di uno scaltro Ladro, un potente Mago o in quelli di un’altra delle dieci classi disponibili.

Potete cambiare il corso di una partita con potenti effetti e interazioni folli. Lanciate Magie, evocate potenti servitori e sbaragliate i vostri nemici. Fate pratica in modalità Amichevole, scalate i vertici della classifica in modalità Classificata, scombinate tutto nelle Risse, mettete alla prova la fortuna in Arena. Il gioco è in continua crescita poiché i nuovi set di carte mantengono il gioco vivo e spumeggiante. Ogni espansione introduce nuove carte e nuovi modi di giocare.

Hearthstone è disponibile per PC e dispositivi mobile.