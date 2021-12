Ghostrunner: ecco tutti i contenuti del nuovo DLC

L’editore 505 Games e gli sviluppatori di Ghostrunner, ovvero One More Level, All In! Games, 3D Realms e Splitgate Ironworks, sono stati davvero lieti di annunciare la data da cui il nuovo DLC “Project_Hel” sarà finalmente disponibile al download. Si tratta di un’espansione, a cui sarà anche possibile accedervi in via anticipata, grazie ad una beta privata (a cui potrete iscrivervi qui).

Il contenuto aggiuntivo permetterà ai giocatori di utilizzare Hel (uno dei boss del gioco base), tramite cui si potrà correre sui muri, volare attraverso passaggi urbani colmi di neon e attraversare sei livelli mentre si padroneggiano i suoi poteri, gestibili attraverso un sistema di progressione dell’abilità unico.

Altra novità è costituita da sei nuovissime tracce fresche, composte e realizzate da Daniel Deluxe, un musicista di elettronica. Chiaramente, per giocarvi in via anticipata, occorrerà che i giocatori si iscrivano alla beta privata, che verrà resa disponibile prima del 27 gennaio 2022, data in cui il DLC di Ghostrunner sarà giocabile (cliccate qui per accedere al sito ufficiale dell’opera).

I giocatori selezionati verranno anche inseriti nei crediti del DLC Project Hel dell’action cyberpunk in prima persona! Ma non è finita qui. Per commemorare l’uscita del DLC, nonché le festività natalizie, gli sviluppatori di Ghostrunner hanno deciso di concedere ai giocatori la possibilità di abbellire il look di Jack con un bundle festivo gratuito per spada e guanto, disponibile dal 7 dicembre 2021.

Pittura la città di rosso con le katane “Rudolph’s Run” e “Boon”, entrambe ispirate all’impacchettamento dei regali. Maneggia la glaciale katana “Solstice” o fai a fette i nemici con la lama “Nini Wonderland” e associa ognuna di queste al loro guanto corrispettivo.

Project_Hel di Ghostrunner uscirà, come già affermato precedentemente, il giorno 27 gennaio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam, GOG e Epic Games Store).