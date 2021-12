Rainbow Six Extraction: nuovo video su obiettivi e mappe

Con Rainbow Six Extraction finalmente entrato in fase Gold e pronto ad uscire alla fine del prossimo mese, Ubisoft ci mostra un video piuttosto consistente (di otto minuti circa) che ne evidenzia la dinamicità delle mappe, gli obiettivi casuali e i modificatori di sfida. Ma andiamo con ordine.

Il video, oltre a mostrare le mappe in cui emergeranno degli obiettivi casuali da completare, spiega altresì come si svolgono esattamente le missioni e i tipi di impostazioni atti a modificare la difficoltà di Rainbow Six Extraction. Sono molteplici i luoghi chiave presenti nello sparatutto di Ubisoft.

Tra queste, vi troveremo ad affrontare le sfide a New York City, San Francisco, New Mexico e in Alaska. Ciascuna mappa è suddivisa in tre sottozone, per un totale di 12 mappe dinamiche. Per sottozona, il giocatore riceverà la bellezza di tre obiettivi a cui adempiere (da un pool casuale di 13 obiettivi) con successo.

Alternativamente, il giocatore avrà la possibilità di avventurarsi nella sottozona successiva per ottenere ricompense maggiori, anche se il livello di difficoltà crescerà tra una sottozona e quella successiva. Oltre agli Archeani, posizionati randomicamente nelle mappe, è presente anche lo Sprawl, il gunk nero che potrà confondere e alterare la mappa di gioco.

Il giocatore dovrà porsi l’obiettivo di eliminare i nidi, così che gli Sprawl non si diffondano sulla mappa e non diventino più potenti. Vi ricordiamo che Rainbow Six Extraction uscirà il giorno 20 gennaio 2022 per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.