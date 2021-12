Battlefield 2042: il terzo aggiornamento è disponibile

Battlefield 2042 si aggiorna con il suo terzo major update, considerato il più grande rilasciato nel gioco fino a questo momento, fornendo una serie di modifiche più ampia e più sostanziale, che risolvere i bug e altre problematiche presenti nel titolo, oltre ad aggiungere modifiche alla qualità della vita e alcune nuove caratteristiche.

Saranno presenti anche le nuove missioni settimanali, con un totale di tre missioni diverse ogni settimana. I giocatori che finiranno tutte le missioni disponibili in quella settimana guadagneranno una ricompensa cosmetica unica. Inoltre, in Battlefield Portal verranno aggiunti alcune novità per la modalità Corsa, nonché nuovi modelli e opzioni. La patch porterà anche diversi miglioramenti dell’interfaccia utente, modifiche e piccoli miglioramenti al gameplay, comprese le modifiche per le mappe, le armi, i veicoli e gli Specialisti. Per un resoconto completo dell’ultima patch e di tutti i cambiamenti, visitate il sito ufficiale qui.Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell’iconica guerra totale della serie. In un futuro prossimo in cui il mondo è stato trasformato dal caos, adattati per vincere in campi di battaglia dinamici con l’aiuto della tua squadra e di un arsenale all’avanguardia. La nuova generazione delle popolari modalità Conquista e Sfondamento si svolge sulle mappe di Battlefield più grandi di sempre, con supporto fino a 128 giocatori. Vivi l’intensità della guerra totale su mappe caratterizzate da condizioni meteo dinamiche ed eventi spettacolari.



Caratteristiche

Conquista : torna l’enorme e iconica modalità sandbox di Battlefield, stavolta con supporto per 128 giocatori su PC.

: torna l’enorme e iconica modalità sandbox di Battlefield, stavolta con supporto per 128 giocatori su PC. Sfondamento: Il ritorno di Sfondamento vede una fazione di assalitori contrapporsi a una fazione di difensori per il controllo di settori più vasti nel tentativo di avanzare fino a conquistare il settore finale.

Battlefield 2042 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam e Origin.