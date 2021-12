DNF Duel: l’ultimo trailer evidenzia Grappler

Dopo aver sottolineato la presenza dei combattenti Inquisitor e Berserker, DNF Duel è pronto a presentare un ulteriore personaggio, pronto a battersi sul ring. Stiamo parlando di Grappler, posto sotto i riflettori proprio grazie all’ultimo trailer pubblicato su YouTube di recente.

Per chi non lo conoscesse, in quanto deve ancora uscire, si tratta di un picchiaduro in 2D che utilizza i personaggi di Dungeon Fighter Online, dotato di 16 combattenti, che possono appartenere ad un totale di 60 classi differenti. Il titolo è stato annunciato da Arc System Works (creatori di Guilty Gear Strive) nel 2020 durante un evento in Corea del Sud.

In qualità di Maestro delle arti marziali dell’Anello della Perla Nera, Grappler trova il suo punto di forza nelle prese, nei lanci e nello sfruttamento del peso dei suoi temibili avversari.

In DNF Duel, Grappler sfoggerà determinate mosse, tra cui Fling, tramite cui lancia il nemico e gli infligge danni con la caduta, che aumentano se l’atterraggio è interrotto da un muro o qualsiasi altro ostacolo. Altra mossa notevole è Neck Snap, che costringe il nemico ad immobilizzarsi. Shoulder Tackle, infine, come suggerisce il nome, vede Grappler caricare l’avversario e inchiodarlo per mezzo di una spallata micidiale.

DNF Duel, attualmente, non ha ancora né una finestra di lancio ufficiale, né tantomeno delle piattaforme di riferimento. Vi ricordiamo di restare sintonizzati su GamesVillage, così che possiate ricevere costanti aggiornamenti su questo picchiaduro.