Lacuna: annunciata la data per console

Già disponibile per PC da maggio (Steam e GOG), Lacuna ha ora una data d’uscita anche per console. Oggi, il publisher Assemble Entertainment e lo sviluppatore DigiTales Interactive hanno infatti annunciato che l’avventura noir sci-fi arriverà su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch il 28 dicembre. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Protagonista del gioco è Neil Conrad, agente veterano del Central Department of Investigation (CDI), che deve scoprire la verità dietro a quello che all’inizio sembra essere “niente più” di un efferato omicidio.

Vincitore del “Best Prototype” al Game Award Saar e del secondo posto per il “Best Game” all’Indie Game Fest 2019, la storia di Lacuna è raccontata attraverso una pixel art 2D, insieme alla sua colonna sonora, ed entrambe lavorano in tandem per catturare l’essenza del suo ambiente futuristico e cupo. Avrete diverse scelte di dialogo, prenderete decisioni con esiti cruciali e rivelerete la trama che metterà a soqquadro tutto ciò che il detective Conrad conosce.

In Lacuna non c’è la meccanica da “punta e clicca”, ed altre caratteristiche del genere includono scelte conversazionali che guidano la storia, enigmi basati sulla narrazione, extra interattivi e vari finali distinti. Qui sotto potete vedere il filmato.