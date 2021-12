Asterix & Obelix Slap Them All: ecco il trailer di lancio

Da oggi 2 dicembre arriva Asterix & Obelix Slap Them All, nuovo titolo dedicato al celebre duo di Galli creato da René Goscinny e Albert Uderzo. Il gioco è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, con retrocompatibilità per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per quanto riguarda la versione Steam, come scritto in un post nella pagina del gioco, l’uscita è stata spostata al 7 dicembre, per “offrire un’esperienza migliore agli utenti PC”. Per l’occasione il publisher Microids ha fatto uscire il trailer di lancio, sulle note del Blue Danub Waltz di Johann Strauss II, e che potete vedere in fondo alla notizia,

Queste le caratteristiche del gioco:

Gioca nei panni di Asterix e Obelix in modalità cooperativa (multigiocatore in locale) con amici e parenti!

Dai a migliaia di romani quel che si meritano con un’ampia gamma di mosse e combinazioni uniche per ogni personaggio!

I capitoli della modalità Avventura si basano su album esistenti di Asterix e Obelix. Il gioco contiene inoltre uno speciale capitolo creato esclusivamente per il gioco.

Oltre all’avventura principale, scopri i minigiochi per completare l’impresa dei nostri amici galli!

Goditi la grafica disegnata a mano, fedele agli album di fumetti originali, con animazioni create appositamente per il gioco.

Se volete sapere cosa ne pensiamo di questo Asterix & Obelix Slap Them All potete, qualora vogliate, dare una letta alla nostra recensione.