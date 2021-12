Dynasty Warriors 9 Empires: trailer italiano e demo annunciata

Quest’oggi KOEI TECMO e lo sviluppatore Omega Force hanno svelato gli ultimi dettagli sul loro prossimo thriller tattico, Dynasty Warriors 9 Empires, compresi i primi dettagli sulla capacità di riscrivere la storia attraverso gli scenari.

Il titolo aggiunge elementi di guerra tattica e strategica all’azione 1 contro 1.000 della venerata serie, consentendo ai giocatori di scendere sul campo di battaglia e raggiungere il successo non solo con la spada, ma anche attraverso un solido political-system nei loro tentativi di conquistare l’antica Cina.

Dynasty Warriors 9 Empires presenta scenari che trasportano i giocatori in periodi diversi, consentendo loro di rivivere momenti storici come la Ribellione dei Turbanti Gialli e la Battaglia di Chibi. Ma attraversare i vari periodi storici, non significa seguire la storia per avere successo.

Riscrivete la vostra storia dei Tre Regni in modi che non avreste mai immaginato, come unificare la Cina con tutti gli ufficiali di Wu ancora in vita, o radunare i vostri ufficiali preferiti in un unico comando, o anche scatenare una ribellione per prendere il controllo della carta geografica!

A seconda dello stile di gioco, i giocatori verranno premiati con uno dei sei titoli basati sulla reputazione. Dopo aver ricevuto il tuo titolo, l’affinità tra te e gli altri ufficiali cambierà e ci saranno anche eventi speciali per aiutare a mostrare il vero bene e il vero male tra di voi.

Mentre si svolgono le scene dell’evento, sarete anche in grado di assistere ad un intenso dramma umano. Approfondendo le tue relazioni con i vostri ufficiali preferiti, non solo sarete in grado di sposarli, ma potrete anche avere un figlio che avrà la capacità di crescere e diventare un ufficiale, consentendo ai giocatori di giocare ancora una volta attraverso la Conquest mode, questa volta con il nuovo ufficiale che hanno già visto crescere.

Il titolo uscirà il 15 Febbraio 2022 per Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One, PC tramite Steam, PlayStation 4 e in digitale su PlayStation5. Mentre per i più impazienti sarà disponibile una demo a inizio 2022. Per festeggiare i 20 anni della saga sarà disponibile un edizione limited con contenuti esclusivi, vediamo quali: