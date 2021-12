Dying Light 2 Stay Human: ecco cosa è stato mostrato nel quinto episodio del Dying 2 Know

Si è da poco concluso il quinto episodio di Dying 2 Know, format in cui gli sviluppatori di Techland mostrano le novità di Dying Light 2 Stay Human, che noi abbiamo seguito anche in diretta sul nostro canale Twitch. Come era stato annunciato, questo episodio si è focalizzato sugli spazi aperti del gioco; vediamo cosa è stato mostrato.

L’episodio è presentato da Jonah Scott, la voce di Aiden, e Leah Alexandra. Dopo una breve introduzione sugli eventi legati al gioco che si sono svolti, arriva il senior producer Kornel Jaskula, che fa un introduzione su quello che si vedrà poco dopo: ben 15 minuti di gameplay. Questa fase si svolge circa ad un terzo di gioco, con Aiden che deve scoprire qualcosa in più della sorella scomparsa. Deve lasciare Old Villador, città più tradizionale, per arrivare Central Loops, più moderna.

Il filmato inizia con una sezione più “narrativa”, con Lawan (interpretata da Rosario Dawson). Dopo un bel salto con tanto di paracadute si passa all’azione tra parkour e zombie fatti a fette. La missione in questione mostra l’importanza dell’elettricità, e vi farà fare anche una scelta importante.

Dopodiché la scena si sposta nel Fish Eye, e un invasione di Renegade permette di mostrare il parco mosse del protagonista, tra lame, martelli, molotov, ma anche calci e colpi a terra. Ci sarà uno skill tree per migliorare sia le abilità che il parkour.

Jaskula tiene a sottolineare che anche chi non ha giocato al primo capitolo potrà godersi la storia di questo secondo episodio.

Dopo una parentesi sul contest per cosplayer, il finale è una sorpresa per festeggiare i 30 anni di Techland: si può infatti scaricare gratuitamente da GOG il gioco Crime Cities, mentre dalla prossima settimana su Steam sarà possibile scaricare gratuitamente Call of Juarez: Gunslinger.

Qui sotto potete vedere il quinto episodio per intero, e ricordiamo infine che Dying Light 2 Stay Human è fresco di gold, in attesa dell’uscita del 4 febbraio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.