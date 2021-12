PowerWash Simulator: arriva la modalità co-op

Quest’oggi FuturLab e Square Enix Ltd hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per il loro titolo PowerWash Simulator. Il nuovo aggiornamento aggiunge la modalità co-op online, nuovi incarichi per la Carriera, nuove sfide e l’attesa Professional Duty Washer!

Per chi non lo sapesse, il titolo permette ai giocatori di lavare via le proprie preoccupazioni accompagnati dal rilassante suono di un getto d’acqua ad alta pressione. I giocatori possono mettere in piedi una propria impresa di lavaggio e sgominare anche le più piccole macchie di sporcizia in circolazione.

Allenta la pressione in co-op online con il nuovo aggiornamento! Aiuta i tuoi amici nella modalità Carriera o gioca con un massimo di 6 amici in Free Play, affrontando qualsiasi lavoro già completato dall’host. Ci sono anche nuovi incarichi per la Carriera: dai una rinfrescata alle caratteristiche feline del Mayor’s Monster Truck, poi ripulisci la ruota panoramica del luna park e facci un giro.

“Il co-op online è un importante passo in avanti verso i nostri obiettivi per il gioco, nonché una delle funzionalità più richieste dalla community. Non vediamo l’ora di scoprire come reagiranno i giocatori”

ha commentato James Marsden, fondatore e direttore creativo di FuturLab.

“La modalità co-op avvicina le persone e permette di divertirsi insieme agli amici in uno scenario rilassante e non competitivo.”

Il titolo è disponibile in accesso anticipato su Steam