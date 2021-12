Rainbow Six: le date delle finali dell’European League

Le prossime finali di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege inizieranno a breve, secondo quanto dichiarato da Ubisoft, le quattro migliori squadre dell’European League si sfideranno per il titolo di campioni l’11 e il 19 dicembre, mentre gli avversari che gareggeranno per un posto nella prossima stagione del torneo europeo si affronteranno il 12 e il 18 dicembre.

Il montepremi in palio per la vincita dell’European League è di 100.000 euro, oltre al titolo come miglior squadra. Durante l’evento gareggeranno le seguenti 4 squadre:

Team BDS

Team Empire

Natus Vincere

G2 Esportsù

Le finali Europee di quest’anno incontreranno anche quelle della European Challenger League dove si scontreranno MNM Gaming e HellRaisers, il vincitore verrà promosso come partecipante della prossima stagione dell’European League, la squadra sconfitta invece gareggerà contro il Team Secret, classificato nono in questa stagione, solo il team vincitore di questo scontro parteciperà nel 2022 all’European League.

Nonostante l’attenzione che ha attirato quest’evento entrambe le finali si disputeranno online. Saranno condotte da Ghassan “Milosh” Finge insieme a caster di talento come Tim “AceOfPyrite” Leaver e Derry “Dezachu” Holt.

Ecco le date dell’evento:

11 dicembre: Semifinali European League

12 dicembre: Finali European Challenger League

18 dicembre: Gara di promozione/retrocessione European League

19 dicembre: Finale per il 3° posto European League & Grand Final European

League

Tutti i dettagli sulle Finali Europee e molte altre informazioni sul Format competitivo dell’evento, come programma e twitch drops sono presenti nella guida all’evento: https://rainbow6.com/EUFinals21.

Le informazioni sul competitivo di Rainbow Six Siege sono disponibili sul sito ufficiale e tutti gli aggiornamenti nella sezione Esport di GamesVillage.