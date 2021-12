Atelier Sophie 2: diamo uno sguardo a Roytale

Quest’oggi Oggi, Koei Tecmo e lo sviluppatore Gust Studios hanno introdotto nuovi personaggi e scenari per il loro JRPG, Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream.

Nel titolo seguiremo le avventure Sophie Neuenmuller nella sua missione per trovare la sua amica Plachta nel misterioso mondo onirico di Erde Wiege. Sfortunatamente, invece di trovare Plachta, lei e i suoi amici scoprono una frattura nello spazio che li porta in un luogo misterioso disabitato.

Sophie usa la città di Roytale, l’unica città di Erde Wiege, come base operativa mentre cerca la sua amica scomparsa Plachta. Quando arriverà a Roytale, la nostra eroina farà amicizia con Kati, la proprietaria del Crystal Sparkle Pavilion e con il suo gentile impiegato Gnome; ma anche con Pirka, la proprietaria del Pirka’s Emporium. Questi eccentrici personaggi le offriranno rapidamente i loro servizi

Al Crystal Sparkle Pavilion, Sophie sarà in grado di accettare una vasta gamma di richieste dai cittadini locali e, completando queste richieste, guadagnerà ricompense e aumenterà la sua reputazione. Man mano che quest’ultima aumenta, Kati offrirà missioni di avanzamento che, una volta completate con successo, faranno salire il grado di avventuriero, permettendole di affrontare richieste più impegnative con maggiori ricompense. D’altra parte, il Pirka’s Emporium è un negozio unico che può rifornire e duplicare oggetti, entrambi servizi importanti per gli alchimisti da utilizzare insieme alla sintesi.

Mentre Sophie va avanti nel suo viaggio, gli scenari si sbloccheranno per una varietà di personaggi in Erde Wiege. Attraverso questi eventi, i giocatori saranno in grado di conoscere gli obiettivi e i sogni di ogni personaggio, oltre ad aumentare il loro livello di amicizia con il personaggio, portando allo sblocco di nuove abilità.

Ogni personaggio ha i suoi scenari unici: Alette sogna di diventare ricca rapidamente, quindi chiede a Sophie di aiutarla a imparare l’alchimia, mentre Ramizel si sente come se non fosse in grado di soddisfare le alte aspettative di tutti. Sophie può aiutare Ramizel a trovare il successo che sta cercando?

Il titolo sarà disponibile su PC sulla piattaforma Steam, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Arriverà dal 24 Febbraio 2022 in Giappone e dal 25 febbraio in Nord America ed Europa.