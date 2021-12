Hot Wheels Unleashed: ecco la Batman Expansion!

Il maestoso piano post-lancio di Hot Wheels Unleashed sta andando avanti. Oggi Milestone ha pubblicat la Batman Expansion, un nuovissimo DLC che, come annunciato nei mesi scorsi, punta fortissimo sui contenuti provenienti dall’Universo DC, dedicato in modo specifico all’eredità del Cavaliere Oscuro.

L’espansione Batman porta infatti un’enorme quantità di nuovi contenuti giocabili, tra cui una nuovissima mappa Carriera da completare, ispirata all’iconica Gotham City, e un nuovo ambiente mozzafiato con tantissimi tracciati inediti, la Batcaverna. L’espansione include anche 5 veicoli a tema: The Penguin, Robin 2.0T, Armored Batman, Batman Rebirth, The Joker GT. Inoltre ci sarà un nuovo modulo Track Builder, il Joker Funhouse Split e molti altri items. L’espansione Batman è inclusa nell’Hot Wheels Pass Vol. 1, ma sarà anche possibile acquistarla separatamente a partire da oggi.

Hot Wheels Unleashed offre ai giocatori l’opportunità di guidare le auto come se stessero giocando con i mitici giocattoli di casa Mattel. Il gameplay include gare adrenaliniche, un’ampia scelta di veicoli Hot Wheels con diversi attributi e livelli di rarità che i giocatori possono personalizzare con skin diverse e piste sbalorditive ambientate in luoghi della vita quotidiana con pezzi di pista speciali e oggetti interattivi. Il gioco include anche un rivoluzionario Track Editor che consente ai giocatori di personalizzare le piste in qualsiasi ambiente di gioco e di condividerle con la community.

Preparatevi dunque a questa nuova imperdibile avventura, tutta da vivere a bordo delle vostre Hot Wheels nel mondo del Cavaliere Oscuro! La Batman Expansion vi sta aspettando!