Dragonball Z: finalmente svelata la versione più potente di Majin Buu!

Nel corso degli anni Dragonball Z ha saputo imporsi come uno degli anime più amati dai fan in tutto il mondo. Forse grazie al grande carisma del suo protagonista, Goku, o per via dei suoi scontri adrenalinici, l’opera di Akira Toriyama si è imposta fin dal suo esordio come una delle più alte vette mai raggiunte dall’industria. A un tale successo hanno contribuito sicuramente anche i villain della saga, che si facevano mano a mano più forti e imbattibili.

Personaggi come Freezer o Cell sono entrati nell’immaginario comune dei fan degli anime, tanto da guadagnarsi anche, soprattutto per quanto riguarda Freezer, dei ritorni in grande stile nei sequel come Dragoball GT o Dragonball Super (che potrebbe presto tornare con un nuovo film). Sicuramente però uno dei più interessanti dei villain di Dragonball Z è stato il multiforme e potentissimo Majin Buu. La creatura devastante creata dal malvagio mago Bibidi infatti ha messo in seria difficoltò i guerrieri Z, arrivando anche a distruggere gran parte dell’universo, prima che Goku riuscisse a fermarlo.

Nel lungo arco narrativo a lui dedicato Majin Buu ha vissuto anche moltissimi cambiamenti e trasformazioni, affrontando la sfida contro i guerrieri Z in tante forme diverse. I fan si sono sempre interrogati su quale di queste forme fosse la più potente e devastante e oggi finalmente, a tanti anni di distanza dall’uscita della serie, hanno ricevuto una risposta. Recentemente infatti lo sceneggiatore Takao Koyama, che ha fatto parte del team che ha lavorato a Dragonball Z dal 1989 fino al 1996, rispondendo a un fan, ha rivelato su Twitter quale fosse la forma più potente di Majin Buu:

“Probabilente quando Majin Buu ha assorbito Ultimate Gohan, quella era la versione più forte di tutte. La mia preferita però è la prima: Fat Buu è davvero affascinante”

Una risposta che non ha mancato di scatenare un certo dibattito nel fandom della serie lo stesso creatore dell’opera, Akira Toriyama, aveva detto in passato che, a suo parere la forma più potente del villain era quella di Kid Buu, ossia quella pura con la quale era stato creato e che assume alla fine dell’arco narrativo. Tuttavia quando si pensa agli straordinari poteri che Majin Buu ha acquisito dopo aver assorbito nel suo corpo Gohan, non sembra affatto un’eresia mettere in dubbio l’affermazione di Toriyama.

E voi cosa ne pensate? Qual è la forma più potente di Majin Buu?