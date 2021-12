Tribes of Midgard: in arrivo la season 2

Quest’oggi Norsfell e Gearbox Publishing hanno annunciato oggi un nuovo aggiornamento gratuito per Tribes of Midgard. A breve infatti uscirà la seconda stagione; la ”Stagione della Serpe” in uscita il 14 Dicembre



La seconda stagione del titolo aggiunge un carico di contenuti per i giocatori, tra cui un nuovo Season Track, Saga Boss, biomi aperti, armi e armature, ben nuove 40 Rune, Barche, Nuoto, e vari miglioramenti di qualità della vita insieme a un evento festivo di tre settimane: gli Yuliday.

Impugnate le vostre armi e preparatevi a solcare i mari, ma attenti: il mare è un nemico temibile. devono correre contro l’inverno in arrivo per trovare e sbloccare il covo dell’isola, luogo in cui si cela un misterioso nuovo Boss.

Dal 14 dicembre – 3 gennaio, i giocatori possono partecipare all’evento natalizio stagionale. Per tre settimane, sarà possibile sbloccare cosmetici, un animale domestico, e altre fantastiche sorprese, prendendo parte alle tre sfide a tempo limitato, insieme a un villaggio tematico e menu principale. Assicurati di entrare ogni settimana per poter raccogliere tutte le gocce Yuliday.