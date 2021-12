The Last of Us Remake è realtà? Ecco cosa è trapelato sul web

In molti se lo domandano da svariati mesi ma ancora non risulta ufficiale. Tuttavia, sono parecchie le indiscrezioni che nell’ultimo anno si sono susseguite suggerendo un ritorno dell’amatissimo primo episodio di The Last of Us del 2013, ma sotto forma di remake.

All’inizio di quest’anno, soprattutto, sono trapelate alcune indiscrezioni che appoggiavano l’ipotesi che un rifacimento della prima avventura di Ellie e Joel fosse in sviluppo presso Naughty Dog. Se prima si credeva che PlayStation Visual Arts fosse lo sviluppatore principale, adesso la versione più plausibile del rumor vedrebbe Naughty Dog alle redini del progetto di The Last of Us Remake, con Playstation Visual Arts a supporto dell’altra software house.

Nessuna parola, peraltro, è stata proferita da Sony Interactive Entertainment in merito alla questione. Non sappiamo, pertanto, se il progetto sia reale o fittizio. Nonostante ciò, recentemente è trapelato sul web un interessante annuncio di lavoro dalla casa di produzione di PlayStation. L’annuncio in questione vedrebbe la richiesta, da parte di Sony, di un dipendente a contratto per la divisione Technical Game Designer.

Lo screenshot, che potrete vedere in calce alla notizia, è emerso su LinkedIn e sembra essere incentrato su un videogioco che “implementerà i sistemi e le meccaniche di gameplay più innovativi in una formula già esistente”. In aggiunta, nell’annuncio è evidenziato che il candidato dovrà essere altresì in grado di migliorare le sezioni scriptate, nonché aumentare l’interazione e il coinvolgimento.

Da queste frasi, sembra che Sony voglia sottendere che il progetto che vede il rifacimento di un gioco “anziano” sia all’inizio dei lavori di sviluppo. Ma che perché potrebbe essere proprio The Last of Us Remake? Beh, nell’annuncio sembra anche siano presenti alcuni riferimenti al sistemi di combattimento sia corpo a corpo che a distanza, ambe due presenti nella prima avventura che vede Joel ed Ellie protagonisti.

Chiaramente, è bene sottolineare che il post su LinkedIn non rappresenta in alcun modo un’inconfutabile prova che il remake di uno dei giochi più amati di sempre sia attualmente in sviluppo. Secondo alcune voci, infine, al remake verranno apportate parecchie migliorie dal punto di vista grafico, così che faccia la sua figura su PlayStation 5. Vi ricordiamo, inoltre, che una serie TV sull’opera di Neil Druckmann.