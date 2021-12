Terminator Resistance: nuovo trailer sul prossimo DLC

Lo scorso mese abbiamo potuto assistere all’annuncio dell’espansione di trama di Terminator Resistance, la cui storia verrà ampliata con il DLC “Annihilation Line“. Questo contenuto aggiuntivo arriverà a breve, in quanto sarà scaricabile a partire dal giorno 10 dicembre 2021.

Recentemente, inoltre, un nuovissimo trailer ci ha mostrato qualcosa in più rispetto al nuovo DLC di Terminator Resistance. Il nuovo video, che dura poco meno di tre minuti, pone in evidenza qualche piccolo dettaglio che conferisce allo spettatore almeno una vaga idea di ciò che si ritroverà davanti giocandolo, soprattutto per quanto riguarda gli scontri a fuoco.

Come già sottolineato in sede di annuncio, in Terminator Resistance Annihilation Line, il giocatore prenderà parte alla squadra di Kyle Reese, in una missione basata su alcune misteriose sparizioni. Naturalmente, la storia non seguirà un percorso lineare, in quanto non tutto andrà come previsto.

Il trailer, disponibile alla visione in calce alla notizia, vi catapulterà nella nuovissima fase della campagna di Terminator Resistance, attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Il DLC Annihilation Line, invece, diverrà disponibile a partire, come già detto, dal 10 dicembre 2021 e sarà acquistabile dai giocatori sugli store digitali, come Microsoft Store e PlayStation Store. Di seguito, troverete il trailer in questione.