The Sims 4: nuovi look nel kit Modern Menswear

Electronic Arts e Maxis sono lieti di rivelare, nella giornata di oggi, che il Kit Modern Menswear di The Sims 4, il nuovo fashion kit per i giocatori che vogliono espandere lo stile dei loro Sims e la loro creatività, è finalmente disponibile per tutti i giocatori. Si tratta di uno dei moltissimi aggiornamenti che riceve il gioco dal lontano 2014.

Il Kit Modern Menswear è stato ideato con l’intenzione di favorire ai giocatori l’espressività e la scoperta di sé stessi, così come per mantenere fede alla promessa di fornire opzioni di abbigliamento maschile più contemporaneo. Per questa serie di motivi, The Sims 4 ha collaborato con il British Fashion Council e con lo stilista londinese Stefan Cooke e il partner Jake Burt per creare una serie di abiti stilosi.

Proprio come la vera e propria etichetta di Cooke, questa serie di look approdati su The Sims 4 propone una visione molto chiara e caratteristica dello stilista in questione. Lo stile di Cooke, infatti, si estende oltre i confini dello stile tradizionale e ridefinisce l’abbigliamento maschile.

La nuova collezione arrivata proprio recentemente nelle case dei Sims, è costituita da 23 pezzi di creazioni simulate delle collezioni reali di Stefan Cooke, con punti fermi del guardaroba alla moda che eleveranno gli armadi dei propri Sims. Caratteristica ricorrente in questi nuovi abiti, sono le forme, i tessuti e i modelli reimmaginati che renderanno il look dei vostri personaggi straordinario!

Ci sono giacche, pantaloni, abiti e scarpe, oltre ad alcuni dei pezzi preferiti dallo stilista, tra cui il cappotto di lana Varsity di Stefan Cooke con gonna, un design che racchiude perfettamente l’evoluzione dell’abbigliamento maschile moderno.

Vi ricordiamo che il Kit Modern Menswear è attualmente disponibile su The Sims 4, titolo di Electronic Arts e Maxis giocabile su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Per saperne di più in merito alla collaborazione intrattenuta tra EA e lo stilista Cooke con il partner Burt, cliccate qui!