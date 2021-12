The Ascent: in arrivo su PS4 e PS5?

Un paio di mesi fa vi avevamo segnalato che i videogiocatori che hanno saputo apprezzare l’opera cyberpunk di Neon Giant, ovvero The Ascent, hanno insistentemente fatto sapere sui social di desiderare una versione per la PlayStation 5 dell’action RPG. Al momento, il titolo è disponibile unicamente su PC e Xbox.

Gli sviluppatori, per rispondere alle continue richieste dei fan, hanno semplicemente affermato di essere al lavoro su un sistema di supporto per The Ascent. Questo significherebbe che Neon Giant sta lavorando a dei DLC. Sarebbe plausibile, tuttavia, che la software house stia anche studiando il modo per portare il suo prodotto su più piattaforme, come quelle di Sony.

A proposito di quest’ultimo punto, Gematsu ha fatto sapere tramite il suo account Twitter che, proprio The Ascent sarebbe stato valutato per PlayStation dalla Taiwan Entertainment Software Rating Information Board. Ovviamente, al momento non è stato fatto nessun annuncio a riguardo e, pertanto, attualmente rimane un’esclusiva Microsoft. Sarebbe interessante, però, vedere l’opera approdare anche sulle console di Sony.

É interessante notare, altresì, che il lancio della versione PlayStation dell’action RPG verrebbe curato dall’editore coreano H2 Interactive, anche non è chiaro se si occuperà del lancio solo in Corea oppure anche in tutto il resto del mondo. Non ci rimane che attendere che la versione PlayStation di The Ascent venga ufficialmente annunciata, magari anche durante i The Game Awards. Il titolo, attualmente, è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

The Ascent by @curvegames / @NeonGiantGames has been rated for PS5 and PS4 in Taiwan.

Currently available for Xbox Series, Xbox One, and PC. pic.twitter.com/qItFjjgV5Q

— Gematsu (@gematsucom) December 2, 2021