It Takes Two: marchio abbandonato per un reclamo di Take-Two Interactive

L’autore Joseph Fares e Hazelight Studios sono stati costretti ad abbandonare il marchio di It Takes Two, l’acclamato platform cooperativo pubblicato all’inizio di quest’anno. Hanno dovuto farlo a causa di un reclamo per il marchio da parte di Take-Two Interactive.

Il reclamo è stato apparentemente presentato all’inizio di quest’anno, in seguito al quale Hazelight è stata costretta ad abbandonare la proprietà del gioco. Hazelight stessa dice in una dichiarazione che anche se “non può commentare le dispute in corso”, lo studio è “speranzoso” che la questione sarà risolta presto.

Quale effetto avrà questo sulle future vendite di It Takes Two è attualmente sconosciuto. Ci sono anche domande sul fatto se Hazelight o il publisher EA saranno autorizzati a commercializzare il gioco, o se hanno intenzione di cambiare completamente il nome del gioco. It Takes Two è anche nominato per una serie di premi ai The Game Awards, che si svolgeranno il 9 dicembre, tra cui anche l’ambito gioco dell’anno, a testimonianza del grande successo avuto. Sarà interessante vedere come il nome del gioco sarà gestito sul palco dell’evento.

Qualche settimana fa, Hazelight ha oltretutto annunciato che il gioco ha venduto oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo.