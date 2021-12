The Game Awards 2021: ci sarà anche Reggie Fils-Aime a presentare

Reggie Fils-Aime sarà ai The Game Awards 2021. L’ex presidente di Nintendo of America, ultimamente tra i consigli di amministrazione di Brunswick, Game Stop e Spin Master, e volto ben noto agli appassionati di videogiochi, tornerà anche per questa edizione. A confermarlo un recente tweet sull’account ufficiale dell’evento, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come potete vedere nel tweet, viene fatto sapere che Fils-Aime sarà in veste di presentatore, e ci sarà dunque da aspettarsi qualche simpatico siparietto a cui siamo abituati. Vi ricordiamo che i The Game Awards 2021 si svolgeranno nella notte tra il 9 e il 10 dicembre (con inizio alle 02:00) e sarà all’insegna anche delle grandi performance musicali, con Sting e gli Imagine Dragons.