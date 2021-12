Expeditions Rome: nuovo gameplay e esperienze dei doppiatori

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo video di Expeditions Rome. Il filmato, dal titolo The Voice of Rome, mostra Lara Sawalha (voce di Cleopatra) e Stephane Cornicard (voce di Syneros) che parlano della loro esperienza di lavoro sul gioco insieme a Logic Artists.

Parlano dell’aiuto di due figure del team di sviluppo, il creative director e la lead narrative designer, e di come fossero presenti per aiutare, creando un gioco che non è solo intrattenimento, ma anche descrizione di eventi reali. Ad esempio, Cleopatra non è descritta tramite cliché come una parte della storia ha tramandato. Ovviamente, si sentono alcuni esempi dei doppiaggio dei due personaggi, mentre sotto scorrono le immagini del gioco. Sawalha ha fatto capire anche di come sia stato particolare doppiare due lati diversi dello stesso personaggio, quello più “arrabbiato” e quello più “romantico”. Ma per il resto, vi lasciamo al video qui sotto.

Annunciato ad aprile, il gioco non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma arriverà su PC.

Queste le caratteristiche di Expeditions Rome.