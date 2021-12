League of Legends: Il nuovo roster dei G2 Esports

Con la conclusione del mercato giocatori alle porte, i G2 Esports hanno ufficialmente annunciato il loro nuovo roster per la stagione competitiva 2022 di League of Legends, le nuove reclute arriveranno in top e bot lane e si uniranno all’ormai collaudato duo Caps – Jankos in giungla e in mid lane. Quelli che un tempo erano i re d’Europa sembrano essersi rinnovati dopo un anno accidentato nel quale non sono riusciti ad accedere né agli MSI e né ai Worlds.

Arrivato dall’ormai defunto Shake 04, Broken Blade entrerà nel roster dei G2 Esports in top lane a partire da questa stagione. Una strana acquisizione da parte dell’organizzazione che fino ad oggi ha puntato su giocatori che avevano già dimostrato di essere tra i migliori del campionato. Gli altri due nuovi acquisti per i G2 sono Victor “Flakked” Lirola, un AD Carry spagnolo che ha fatto parte dei MAD Lions Madrid nel 2020, e Raphaël “Targamas” Crabbé, un support di talento belga.

Mentre Flakked è un vero e proprio rookie nei campionati internazionali come LEC, Targamas ha iniziato nel 2019 nella lega regionale europea (ERL) ed è maturato molto da quel periodo, ha partecipato a quattro EU Masters in cinque split giocati, vincendone uno nel 2021, nei Karmine Corp, in quello che oggi è considerato uno dei roster più forti mai visti tra le leghe amatoriali europee.

Dopo un anno come il 2021, dove i G2 hanno avuto le aspettative di tutti su di loro, in un team nel quale la presenza di Rekkless doveva garantire non solo la vittoria, per molti scontata, del LEC ma anche una possibile vittoria del mondiale tramite quello che poteva essere il migliore team che l’Europa poteva offrire, Carlos “ocelote” Rodríguez Santiago, proprietario di G2 Esports, ha deciso di cambiare tutte le carte in tavola.