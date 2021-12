Chorus: esplorate lo spazio profondo

Quest’oggi ci sono novità da parte Fishlabs, il loro titolo Chorus è finalmente disponibile da oggi, e ci viene annunciato con un trailer mozzafiato.

Nel titolo vestirete i panni di Nara nella sua missione per distruggere la setta oscura che l’ha creata. Sbloccate armi devastanti e abilità di controllo mentale in un’incredibile evoluzione dei classici sparatutto spaziali. Insieme a Forsaken, il vostro caccia stellare senziente, dovrete esplorare antichi templi, cimentarvi in combattimenti mozzafiato a gravità zero e avventurarvi oltre la realtà che conoscete.

Seguite Nara nel viaggio che la porterà ad affrontare il suo passato. Attraversate la galassia e i confini stessi della realtà per unire le forze della resistenza contro la Cerchia e il suo leader, il Grande Profeta, a tutti i costi.

Entrate in un nuovo oscuro universo pieno di conflitti e misteri. Esplorate luoghi epici, come tentacolari stazioni spaziali o bizzarri piani d’esistenza. Cimentatevi in inseguimenti a gravità zero tra impressionanti panorami spaziali o soffocanti corridoi di cristallo. Il titolo unisce la spettacolarità dell’esplorazione spaziale a un’azione incessante e frenetica.

Il titolo è disponibile dal 3 Dicembre per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC sulla piattaforma Steam