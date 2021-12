S.T.A.L.K.E.R.2 Heart of Chernobyl: ci sono novità

Ci sono novità da parte di GSC Game World grosse novità sul loro titolo S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. il titolo mostrato durante l”E3 2021 ha suscitato molto scalpore e ha fatto ben sperare i fan della saga.

Per chi non lo conoscesse, ci troviamo in una realtà alternativa, dove a Chernobyl nel 2006 è avvenuta un’altra esplosione del reattore. La Zona di alienazione di Chernobyl è cambiata drasticamente; violenti mutanti, anomalie letali e fazioni in guerra hanno reso la Zona un luogo assai duro in cui sopravvivere.

Nonostante il pericolo, i preziosissimi manufatti disseminati in quest’area hanno richiamato persone chiamate “stalker“, che si sono introdotte a proprio rischio nella Zona sperando di fare fortuna o addirittura di trovare la Verità nascosta nel Cuore di Chernobyl.

Nel titolo assumeremo il ruolo di uno stalker solitario, pronto a esplorare un vastissimo e fotorealistico open world di 64 km² in una zona radioattiva con tanti ambienti diversi, in grado di svelare le varie sfaccettature dell’atmosfera post-apocalittica. Facciamoci strada nella Zona per trovare il nostro destino e plasmare il fato dell’umanità.

Secondo il Microsoft Store, il survival horror FPS è di 180 GB. Questo è un po’ sorprendente considerando che nel mese di giugno, è stato elencato come 150 GB di dimensioni sia per Xbox Series X/S e PC. Con il passare del tempo e lo sviluppo progredisce, è possibile che la dimensione aumentata (soprattutto dato che il gioco verrà eseguito in Ultra HD 4K e +60 FPS su console).

Però qualcosa è rimasto costante. Si tratta dei requisiti predisposti dalla piattaforma Steam per far funzionare il titolo, e il peso totale del gioco. Nel dubbio vi terremo informati.