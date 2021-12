Legends of Runeterra: un trailer presenta Pantheon

Proprio come pensavamo, sul canale youtube di Legends of Runeterra stanno uscendo una sfornata di trailer che mostrano i nuovi campioni e le parole chiave dell’ultima espansione annunciata, ovvero Magic Misadventures, in arrivo l’8 dicembre. l’altro giorno è stato presentato Kennen, e oggi è il turno di Pantheon, la Lancia Indistruttibile e grande guerriero di Targon. La sua storia nell’universo di LoL è strettamente collegata alle divinità della montagna, in particolare dell’aspetto della guerra, ma Pantheon (nonché chiamato Atreus), ha deciso di combattere la loro tirannia verso i mortali e provare che gli uomini possono vivere anche senza il loro aiuto. Su Legends of Runeterra, Pantheon sarà un campione di costo 4 legato alla fazione di Targon, e la sua condizione per salire di livello consisterà nel bersagliare alleati con effetti o magie in cinque turni diversi di partita. Se il giocatore riuscirà a mantenerlo in vita la sua fatica verrà premiata, poiché quando salirà di livello Pantheon guadagnerà un bel potenziamento. Quando succede, Pantheon guadagna una parola chiave casuale per ogni turno in cui ha selezionato avversari prima di salire di livello. Quindi, facendo un rapido calcolo, potrà arrivare ad avere ben cinque parole chiave, ed ognuna può facilmente ribaltare la partita. Con il suo arrivo nei set di Legends of Runeterra, inoltre, è stata aggiunta una nuova parola chiave mai vista prima, e sembra che sia collegata a Pantheon e il suo potenziale. Chiamata Destino, questo farà si che quando un’unità verrà bersagliata per la prima volta in un turno, guadagnerà +1/+1, dando un boost notevole che si accumulerà nel corso della partita. Insomma, proprio come il trailer dice, se verrà difeso con cura, il giocatore verrà ricompensato con un grande esercito nelle fasi finali della partita. Pantheon verrà rilasciato al lancio della nuova espansione Magic Misadventures l’8 dicembre.