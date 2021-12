Apex Legends: i risultati dei Global Series Pro League

L’ Apex Legends Global Series (ALGS) ha fatto il suo ritorno nell’edizione 2021-22 con un nuovo format, la Pro League, con i 40 migliori team di ogni regione che si sfideranno nella stagione regolare, nei playoff e infine nella finale.

Sarebbero dovute essere cinque le regioni partecipanti all’evento finale dell’Apex Legends Global Series 2021-22, quest’anno EA ha dato a tutti i giocatori la possibilità di partecipare tramite i Challenger Circuit, includendo anche quelli su console. Tutti i team intorno al Globo si stanno scontrando per vincere parte del montepremi totale di 5 Milioni di dollari.

Con il ritorno dell’evento c’era anche la possibilità di poter giocare la finale internazionale a 40 team in LAN, nonostante l’intenzione da parte degli organizzatori ci fosse, questa opzione è stata scartata per via delle restrizioni sui viaggi sempre più stringenti dei vari paesi. É sempre possibile seguire le competizioni dello Split 1 in diretta ogni weekend, sul canale twitch ufficiale dell’evento.

Sul sito ufficiale EA della Apex Legends Global Series si possono trovare tutti gli aggiornamenti sul campionato, come i cambiamenti del format e del montepremi, che con la trasformazione dell’evento da LAN a online, si dividerà tra le cinque regioni, diventando di fatto 1 Milione di dollari per ogni competizione. Rimane l’intenzione da parte dell’azienda di svolgere i playoff di maggio dell’ ALGS Split 2 come una competizione LAN. Il torneo continua e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati nella sezione esports di GamesVillage.