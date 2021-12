My Universe Doctors and Nurses: il gioco esce oggi

Il gioco sviluppato da It Matters Games e pubblicato da Microids debutta oggi su PC, PlayStation 4, Mac e Nintendo Switch, e questo simulatore di medicina ha un sacco di feature che vi farà catturare ed intrigare. Nel gioco, farete a turno per interpretare un dottore o un’infermiera. Diagnosticherete malattie e infezioni per curare e aiutare i numerosi pazienti che verranno ogni giorno nella vostra clinica. Quando inizierete la prima volta, avrete la possibilità di interpretare due nuove reclute appena arrivate. A poco a poco, vi renderete conto che la vostra esistenza quotidiana sarà tutt’altro che riposante, pertanto il vostro compito più importante sarà quello di costruire relazioni con gli altri membri della nuova squadra e conoscere le loro personalità divertenti e commoventi. Lo scopo del gioco consisterà principalmente nell’identificare il tipo di sintomo o patologia che affligge il vostro paziente ed aiutarlo come meglio credete. Ovviamente il contesto di gioco è stato addolcito per garantire un’esperienza divertente e buffa in cui non si prende troppo seriamente il problema di una malattia, proprio per indicare il tipo di target del gioco. La cosa buffa di questo gioco è che non è la prima volta che It Matters Games rilascia un titolo con una simile premessa. Infatti, questo gioco si aggiunge alla grande famiglia My Universe, con titoli di grande successo come Pet Clinic – Cats and Dogs, Cooking Star Restaurant, My Baby. Altri due titoli che si sono aggiunti di recente: My Universe – Interior Designer e My Universe – Puppies and Kittens. Insomma, una grande collezione di titoli dedicati alla famiglia per permettere ai propri bambini e ragazzi di avere uno sguardo sull’ipotetico mondo della medicina, in cui potrete gestire la vostra personalissima clinica cercando di andare d’accordo con tutti. My Universe Doctors and Nurses è disponibile su PlayStation 4, PC, Nintendo Switch e Mac.