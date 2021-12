New World: nuovi cambiamenti in arrivo nel PTR

Le modifiche all’endgame sono in fase di test nel PTR di New World, poiché Amazon Game Studios cerca di creare “un endgame avvincente e diversificato” che è in gran parte mancato nel lancio ufficiale del gioco il 28 settembre. Allo stato attuale, l’endgame di New World non è molto eccitante. Dopo aver raggiunto il livello massimo, i giocatori per lo più corrono in giro in grandi gruppi e ripuliscono le zone d’élite di fine gioco per avere la possibilità di ottenere un equipaggiamento migliore che aumenterà quello che Amazon chiama un “High Watermark” per quel particolare slot oggetto, aumentando così le loro possibilità di ottenere attrezzature ancora migliori da lanciare in futuro. Tutto questo lo ripetono di continuo finché non hanno ogni pezzo di equipaggiamento di livello 600, ossia il massimo raggiungibile attualmente. Beh, vi possiamo dire che hanno intenzione di portare un po’ di cambiamenti sulla cosa, e prima di tutto cambieranno il nome del sistema. Come dettagliato in un nuovo post sul blog, il sistema verrà ora denominato Competenza e, mentre i numeri effettivi associati al sistema High Watermark erano invisibili ai giocatori, Competenza verrà effettivamente visualizzata su ogni slot oggetto nell’inventario di un giocatore in modo che i giocatori possano più monitorare facilmente i loro progressi. Amazon sta anche cercando di premiare i giocatori che si impegnano in attività di livello massimo al di fuori delle zone d’élite agricole. Come ciliegina sulla torta, è stata introdotta una nuova risorsa, chiamata Gypsum, che viene riscattata dallo svolgimento di una serie di attività di alto livello come Outpost Rush, spedizioni, violazioni corrotte e altro ancora. Questo sarà un ottimo modo per premiare i giocatori, e siamo sicuri che Amazon Games Studio continuerà a monitorare il successo di New World nonostante i drop calanti di giocatori, facendo il possibile per avere la massima fiducia.