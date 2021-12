Fall Guys: arriva Aloy di Horizon Zero Dawn

Su Fall Guys è un giorno speciale, poiché è stato annunciato un nuovo evento speciale con un altro personaggio di un’iconica franchise, ed è nientemeno che Aloy della serie Horizon Zero Dawn di Sony. L’abito speciale della protagonista cacciatrice arriverà a il 6 dicembre nel gioco di Mediatonic come parte di un evento speciale chiamato Aloy’s Blaze Canister Mayhem, a quanto pare.

“Preparati a evitare le minacce meccaniche, raccogli i contenitori blaze e vinci ricompense uniche in Aloy’s Blaze Canister Mayhem!”

Questo è quello che si legge in una riga dell’annuncio ufficiale fatto su twitter. Non sono disponibili ulteriori dettagli, ma con il rilascio dietro l’angolo, dovremmo saperne di più presto. Questa non è la prima volta che un franchise Sony si presenta in Fall Guys, poiché il gioco battle royale in precedenza accoglieva skin speciali di Ratchet & Clank, Little Big Planet e Ghost of Tsushima più di recente. Altri franchise che si sono incrociati con Fall Guys hanno incluso Doom, Half-Life, Portal, Sonic, Among Us e Super Monkey Ball. Il crossover di Aloy arriva pochi mesi prima che il viaggio di Aloy continui quando Horizon Forbidden West verrà lanciato nel febbraio 2022 per PS4 e PS5. Per quanto riguarda Fall Guys, la Stagione 6 è stata appena rilasciata il 30 novembre, aggiungendo nuovi giochi e le già citate skin di Ghost of Tsushima. I fan hanno ipotizzato che Fall Guys potrebbe essere rilasciato su Switch e Xbox durante la Stagione 6, ma non è così, ha recentemente confermato lo sviluppatore Mediatonic. Insomma, la situazione per il gioco continua ad andare imperterrito e agguerrito senza cali sostanziosi. Bisognerà vedere quello che ci riserverà il futuro del gioco, ma è importante vedere il genere di franchise che ammette tra le sue file di continuo, e vi ricordiamo che tra pochi giorni uscirà la Season 6 su tutti i sistemi.