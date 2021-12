The Game Awards 2021: tante sorprese per il 9 dicembre

Mancano pochi giorni al più grande evento videoludico di fine anno i The Game Awards, dove verrà scelto conferito il GOTY ovvero il miglior gioco dell’anno. Di recente sono stati già annunciati come ospiti Sting, che eseguirà “What Could Have Been” dalla colonna sonora originale della serie animata Arcane, e Reggie Fils-Aime l’ex presidente di Nintendo of America. Inoltre è stato comunicato che Activision non partecipa all’evento e che Genshin Impact, il titolo mobile di miHoYo è candidato come miglior gioco mobile e miglior Ongoing Game.

Sulla pagina Twitter ufficiale dell’evento sono stati annunciati nuovi ospiti a sorpresa per i The Game Awards 2021. Ognuno di loro sarà presente nella serata di giovedì 9 dicembre. Di seguito la lista dei nuovi partecipanti all’evento:

film Matrix Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss del

Jack Septic Eye ritorna ai The Game Awards per presentare il titolo che ha vinto la categoria video game developers.

Laura Bailey , Ashley Johnson e Ming Na Wen presenteranno l’evento insieme a Geoff Keighley e Reggie Fils-Aime.

, e presenteranno l’evento insieme a Geoff Keighley e Reggie Fils-Aime. Sarà presente anche Giancarlo Esposito Di Far Cry 6 nelle vesti sia di presentatore che di candidato.

Con tutte queste sorprese, e sicuramente molte altre che verranno rivelate nei prossimi giorni, l’evento del 2021 sembra voglia far ritornare tutto alla normalità. Con l’edizione 2020 i The Game le premiazioni si sono svolte in streaming e senza pubblico a causa della pandemia. Speriamo che, con i The Game Awards 2021, tutto procede per il meglio e non devono esserci cambiamenti all’ultimo momento. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Don't miss it when Keanu Reeves and Carrie-Anne Moss from @TheMatrixMovie join #TheGameAwards, streaming live Thursday, December 9 at https://t.co/i3gkmHsM49 pic.twitter.com/arcVVikeqy — The Game Awards (@thegameawards) December 3, 2021