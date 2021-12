The Game Awards 2021: Geoff Keighley ha escluso Activision Blizzard dallo show

Tramite il suo profilo Twitter, il presentatore canadese Geoff Keighley ha comunicato ufficialmente che Activision Blizzard non prenderà parte ai The Game Awards 2021 perché è stata esclusa. Il motivo ovviamente non è difficile da intuire ed è legato alla situazione interna dell’azienda e ai tanti scandali emersi negli scorsi mesi.

Nonostante l’esclusione, i titoli nominati e dunque in gara appartenenti all’azienda non verranno esclusi e potranno persino essere premiati. Di seguito le parole di Keighley:

“Al di là delle sue nomination, posso confermare che Activision|Blizzard non farà parte dei The Game Awards di quest’anno. I The Game Awards sono un momento di festa per questa industria, la più grande forma di intrattenimento al mondo. Non c’è posto per abusi, molestie o pratiche predatorie in nessuna azienda o comunità. Mi rendo conto anche che abbiamo una grande piattaforma che può accelerare e ispirare il cambiamento. Ci impegniamo in questo, ma dobbiamo lavorare tutti insieme per creare un ambiente migliore e più inclusivo in modo che tutti si sentano al sicuro per creare i migliori giochi del mondo. Tutti noi siamo responsabili di questo standard. Giochi incredibili – e gli sviluppatori di talento che li creano – sono quelli che vogliamo celebrare. Ci vediamo giovedì.”



I The Game Awards 2021 si terranno la notte tra il 9 e il 10 dicembre 2021. L’orario ufficiale d’inizio verrà comunicato nei prossimi giorni. Noi di GamesVillage seguiremo l’evento in diretta sul nostro canale Twitch: anche il nostro programma vi verrà comunicato nei prossimi giorni.

#TheGameAwards is a time of celebration for this industry, the biggest form of entertainment in the world. There is no place for abuse, harassment or predatory practices in any company or any community. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2021

I also realize we have a big platform which can accelerate and inspire change. We are committed to that, but we all need to work together to build a better and a more inclusive environment so everyone feels safe to build the world’s best games. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2021