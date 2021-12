Battlefield: il prossimo titolo sarà un hero shooter, rumor

Sono passate solo poche settimane all’uscita di Battlefield 2042, l’ultimo capitolo della serie di sparatutto in corso di EA e DICE. Il gioco ha ricevuto un’accoglienza positiva al lancio, lo sviluppatore ha già fatto molti aggiornamenti per risolvere i problemi e i bug più gravi. Non è passato molto tempo che già sul web girano rumors su come sarà il prossimo gioco.

Il leaker Tom Henderson, che ha fatto trapelare una grande quantità di informazioni sulla serie, ha affermato che la prossima IP di Battlefield sarà un hero shooter, presumibilmente sulla scia di qualcosa come Overwatch o Apex Legends, e avrà una modalità battle royale. Dice che 2042 e il suo sistema specializzato dovevano essere una sorta di trampolino di lancio per questa struttura di sparatutto di eroi. Henderson afferma che i piani potrebbero cambiare, poiché 2042 ha subito diversi cambiamenti prima del lancio, ma sembra abbastanza convinto che questa sarà la direzione per il prossimo titolo. Di seguito una panoramica di Battlefield 2042 tramite Steam:

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell’iconica guerra totale della serie. In un futuro prossimo in cui il mondo è stato trasformato dal caos, adattati per vincere in campi di battaglia dinamici con l’aiuto della tua squadra e di un arsenale all’avanguardia. La nuova generazione delle popolari modalità Conquista e Sfondamento si svolge sulle mappe di Battlefield più grandi di sempre, con supporto fino a 128 giocatori. Vivi l’intensità della guerra totale su mappe caratterizzate da condizioni meteo dinamiche ed eventi spettacolari.

Battlefield 2042 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam e Origin.

The next Battlefield title is scoped as a hero shooter of sorts – It's not a removal of specialists, but an enhancement of them. #Battlefield2042 has always been intended to be a stepping stone to a "hero shooter" with a Battle Royale – It was just executed poorly.

It should be said to take with a grain of salt, of course, but given that I heard about this stuff last week and with all of the announcements the past couple of days, it makes perfect sense.

BF 2042 did change direction early on, but I can't see them changing it?

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 3, 2021