Sakuna Of Rice and Ruin: disponibile la patch 1.0.9

XSEED Games, Marvelous ed Edelweiss hanno pubblicato un nuovo aggiornamento, versione 1.0.9 per Sakuna: Of Rice and Ruin. Viene fornito con una revisione per Sakuna the Efflorescent, alcune modifiche, correzioni di bug e altro. Di recente il titolo ha superato il milione di vendite. Trovate le note complete qui. Di seguito le modifiche apportate con il nuovo aggiornamento:

Risolto il problema per cui il cambio di equipaggiamento durante la battaglia al piano più basso del Santuario Amagaeshi poteva causare un arresto anomalo

Altre correzioni di bug minori

Implementata una revisione completa per Sakuna the Efflorescent

Aggiunti nuovi rami spirituali come ricompense per Sakuna the Efflorescent

Piccole correzioni di errori di battitura

Di seguito una panoramica del gioco:

La dea del raccolto viziata Sakuna si ritrova bandita dalla sua opulenta dimora celeste a un’isola invasa dai demoni. Nella landa selvaggia, deve riscoprire il suo diritto di primogenitura come figlia di un dio guerriero e dea del raccolto resistendo agli elementi, combattendo mostri e coltivando il riso, la fonte del suo potere. Al suo fianco in questo luogo ostile c’è il suo guardiano Tama e un gruppo di umani emarginati. Insieme, questi improbabili compagni devono unirsi per domare sia il suolo che i demoni dell’isola di Hinoe.



Caratteristiche principali

Raffinata azione platform a scorrimento laterale : utilizzate attrezzi agricoli come armi, concatenate attacchi rapidi, pesanti e speciali per abbattere bestie demoniache, mentre padroneggiate il magico vestito divino che sarà essenziale per raggiungere piattaforme distanti, eludere il pericolo e superare potenti nemici.

: utilizzate attrezzi agricoli come armi, concatenate attacchi rapidi, pesanti e speciali per abbattere bestie demoniache, mentre padroneggiate il magico vestito divino che sarà essenziale per raggiungere piattaforme distanti, eludere il pericolo e superare potenti nemici. Creare una casa nella natura selvaggia: I compagni mortali di Sakuna producono armi, armature e pasti per lei usando i materiali e gli ingredienti che raccoglie nelle sue avventure, e completando le loro missioni sbloccherete ancora più opzioni.

Sakuna: Of Rice and Ruin è disponibile per PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam.