DNF Duel: il nuovo video è sulla Striker

Arc System Works continua a pubblicare a cadenza regolare filmati che mostrano i vari combattenti che faranno parte del picchiaduro DNF Duel, del franchise Dungeon Fighter di NeoPle. Dopo aver visto Berserker, Inquisitor e Gappler, è oggi il turno di Striker, e vengono mostrate le sue abilità nel classico video da 40 secondi a cui ci stanno abituando gli sviluppatori.

Questo il testo che accompagna il filmato:

“L’incarnazione umana di pugni e calci è arrivata!

Guardate la Striker allenarsi per raggiungere l’ultima volontà marziale attraverso i suoi pugni duri come la pietra nel suo video di gioco!”

Lasciandovi al trailer qui sotto, vi ricordiamo che al momento non c’è una finestra di lancio e non sono state neanche annunciate le piattaforme in cui sarà disponibile.