Aiko’s Choice: assaggio della colonna sonora del DLC di Shadow Tactics Blades of The Shogun

Nelle ultime ore Daedalic Entertainment e Mimimigames hanno condiviso un assaggio della colonna sonora di Aiko’s Choice, DLC di Shadow Shadow Tactics Blades of The Shogun in arrivo fra pochi giorni.

A parlare, nel filmato che potete vedere qui sotto, c’è il compositore Filippo Beck Peccoz, che fa sapere che le nuove musiche sono state composte con l’orchestra in Bulgaria: il musicista si dice estremamente entusiasta del lavoro svolto, e svela che l’intera colonna sonora, con 5 brani, sarà disponibile dal 6 dicembre su le maggiori piattaforme: Bandcamp, Spotify, Steam. Il 6 dicembre è anche il giorno d’uscita del DLC.

Qui sotto potete vedere il filmato e sentire il main theme, dove insieme alle immagini del gioco si vede anche l’orchestra che sta registrando il brano.

Queste le caratteristiche principali del DLC Aiko’s Choice attraverso la pagina Steam:

Torna nello splendido mondo di Shadow Tactics ambientato in Giappone, all’inizio del periodo Edo.

Ritrova i tuoi personaggi preferiti per un’altra avventura ambientata nella storia di Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Immergiti in un racconto inedito e incentrato sulla figura dell’abile kunoichi Aiko, che deve affrontare un nemico brutale legato al suo passato.

Intraprendi tre missioni principali in nuove ambientazioni, oltre a tre missioni secondarie più brevi.

L’espansione include tutte le caratteristiche del gioco principale.