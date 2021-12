Genshin Impact: nuove informazioni sulle prossime skin, rumor

La nuova versione 2.3 di Genshin Impact è uscita da poco tempo e già trapelano i primi rumors per le nuove skin che devono arrivare con la patch 2.4. La versione 2.3 include una nuova tipologia di banner con tre personaggi a cinque stelle. Presenta anche una Story Quest dedicata ad Arataki Itto e i Travelers ritorneranno a Dragonspine per investigare su degli strani fenomeni che riguardano anche Albedo. Coloro che riusciranno a sopportare il Freddo Puro e a portare a termine una serie di sfide di agilità, inseguimento e allenamento al combattimento potranno guadagnare ricche ricompense, tra cui la nuova spada a 4 stelle, Cinnabar Spindle. il Golden Wolflord è apparso come nuovo boss nell’isola Tsurumi: è ancora più pericoloso dei suoi subordinati, i Rifthound e i Rifthound Whelps.

Recentemente, è stata pubblicata una foto che mostra un nuovo aspetto per Keqing. È stato immediatamente condiviso da molti come una perdita per l’imminente skin Keqing, che secondo quanto riferito fa parte dell’aggiornamento 2.4. Per i fan delle skin ci sono alcune cattive notizie in quanto il rumor non è reale. Ciò è stato confermato da Wangsheng Funeral Parlor Discord, che ha affermato che il costume è un disegno creato da un fan di un artista cinese. Questo è una brutta notizia per i molti fan della spadaccina che attendevano qualcosa di nuovo per lei. Va notato che potremmo anche ricevere una perdita di pelle di Keqing molto presto. La closed beta 2.4 è già in corso e arriverà prima o poi il momento di vedere una vera immagine affiorare online.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.