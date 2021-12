Resident Evil Outrage: il progetto non esiste più?

All’inizio di quest’anno, a causa di una grossa fuga di notizie da Capcom e di voci interne, si era saputo di un progetto in lavorazione chiamato Resident Evil Outrage (non è sicuro che questo sarebbe stato il nome finale). Le prime voci affermavano che il gioco era un’esclusiva a tempo per Switch con protagonista Rebecca Chambers, uno dei personaggi di spicco della serie, specialmente nel capitolo Zero. Tuttavia, un nuovo report del noto insider Nintendo NateDrake, sembra indicare che il gioco non è più in circolazione, ma anche che non era quello che era stato dichiarato in origine.

Sul forum Famiboards, Drake ha detto agli utenti che è meglio dimenticarsi di Resident Evil Outrage. Rispondendo alle domande circa la questione, ha detto che, mentre il progetto potrebbe ancora esistere in qualche forma, il gioco come era conosciuto all’inizio è ufficialmente cancellato. Ha anche detto che, nonostante i report precedenti, il gioco era basato sul multiplayer e non sulle reference precedenti. Per quanto riguarda il titolo Switch invece, ha detto che era un progetto completamente diverso da Outrage, ma che non era sicuro che fosse ancora in sviluppo attivo.

Siccome Resident Evil Outrage non è mai stato annunciato ufficialmente, bisogna archiviare tutto questo tra le voci. È possibile che non sapremo mai tutta la verità su cosa fosse o non fosse Outrage. A partire da ora, però, sembra probabile che qualsiasi cosa fosse sia stata messa a riposo o fusa in un progetto diverso.