Valorant Champions: bug exploit ritarda il Day 4

Il quarto giorno del Valorant Champions ha subito dei ritardi, di circa un ora, per una strana circostanza dovuta all’exploit di un bug con Cypher. Riot Games ha dichiarato di voler sfruttare questo lasso di tempo per revisionare il regolamento nei confronti dei Vivo Keyd, in particolare del match contro gli Acend, che ha inizialmente visto la vittoria del team brasiliano per 13-8.

Upon further deliberation, matches in Group A will be delayed to provide additional time to review the ruling against Vivo Keyd. Today’s matches will feature Team Vikings vs Gambit and Team Liquid vs Sentinels. Broadcast will begin 1 hour later than initially scheduled. — VALORANT Champions Tour (@ValorantEsports) December 4, 2021



L’exploit, cioè lo sfruttamento a proprio vantaggio, del bug in questione permette a Cypher di piazzare una telecamera dietro una texture, per cui si può vedere attraverso solamente da un lato. Questo permette alla telecamera di vedere i nemici che passano in quel punto, ma non viceversa.

L’accusa di bug exploit all’interno del Valorant Champions è stata confermata, il bug è stato utilizzato complessivamente in 6 round della partita, questi sono stati considerati come persi dai Keyd, annullando e dando retroattivamente la vittoria agli Acend, considerando anche la condotta antisportiva e il vantaggio sleale.

La decisione di Riot games ha scisso la community, che dimostra di avere opinioni molto differenti al riguardo. Dopo la revisione e l’applicazione del regolamento, l’hastag #justiceforkeyd è spopolato su twitter, in quanto il bug, secondo questa parte della community fa parte del gioco, e quindi del “meta”. Dall’altra parte invece veniva, giustamente, richiesta l’applicazione del regolamento, che impedisce ad i giocatori di utilizzare errori nel gioco a proprio vantaggio durante le competizioni.

Ormai la decisione dell’organizzatore del torneo, nonchè sviluppatore del titolo è stata presa, e sicuramente in futuro i Vivo Keyd, come tutti gli altri team all’interno del torneo, faranno più attenzione a questo tipo di bug abusing.

La competizione nel Gruppo A continuerà, gli Envy e gli Acend si scontreranno nel Winner Bracket e il vincitore si qualificherà direttamente per i quarti di finale. Lo stesso vale per i Vivo Keyd, che sono ancora presenti nel torneo e giocheranno contro gli X10 CRIT nelle eliminatorie il 6 Dicembre.