CSGO: Le BLAST Premier World Finals saranno LAN

Dopo la conclusione del Fall Finals che ha visto alzare la coppa i Natus Vincere nella Copenaghen Royal Arena davanti a migliaia di spettatori, è stato annunciato da BLAST Premier che l’evento finale dell’anno, nonché il più importante di Counter-Strike Global Offensive, il BLAST Premier World Finals, sarà un evento LAN senza spettatori, e si svolgerà in uno studio a Copenaghen.

Le BLAST Premier World Finals vedranno otto squadre scontrarsi per il titolo di campioni del mondo e per il montepremi di 1 Milione di dollari, l’evento inizierà il 14 e si concluderà il 19 Dicembre.

Le Word Finals sono la conclusione per tutti i team che competono su Counter-Strike durante il 2021 e sono il modo perfetto per incoronare il migliore e più costantemente forte team degli ultimi 12 mesi di partite competitive. Per via del meccanismo di qualificazione di questo evento saranno presenti otto delle squadre più forti che si sfideranno per 1 Milione di dollari, il montepremi più grande di quest’anno. Non vedo l’ora di dare il benvenuto a queste squadre nel nostro studio a Copenaghen e di finire questo anno con stile.

Andrew Haworth, Commissario per BLAST Premier

Cinque delle squadre partecipanti all’evento sono i vincitori dei tornei maggiori nella stagione regolare, con i Natus Vincere che, in quanto vincitori di tre eventi lasciano due posti in più liberi per la qualificazione tramite il posizionamento in classifica:

Gambit (BLAST Premier Spring Finals)

Natus Vincere (BLAST Premier Fall Finals, ESL Pro League Season 14 e PGL Stockholm Major)

Heroic (ESL Pro League Season 13)

Gli altri team, classificati tramite il posizionamento nella classifica globale di BLAST sono:

Ninjas In Pijamas

Astralis

G2 Esports

Team Liquid

Team Vitality

Non ci resta che aspettare questi 10 giorni, come suggerisce l’account twitter del BLAST Premier World Finals, per seguire la competizione di Counter-Strike più importante dell’anno. Tutti gli aggiornamenti saranno anche nella sezione esports di GamesVillage.