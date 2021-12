La Federazione Globale Esports nomina il principe Faisal bin Bandar bin Sultan vicepresidente

La Federazione Globale Esports (GEF) ha nominato il principe Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud vicepresidente, secondo quanto dichiarato, la sua nomina è stata unanime, e questo è dovuto allo sforzo e all’impegno che ha messo nel cercare di far crescere l’industria degli esports nel medio oriente e nel Mondo.

L’appena nominato vicepresidente, principe Faisal punta a coinvolgere nell’esports anche le industrie che non hanno una diretta relazione con esso o con quello che può offrire. Oltre al suo nuovo ruolo il principe Faisal continuerà ad essere presidente della Federazione Esportiva Saudita e di quella Araba.

In questa occasione, vorrei ringraziare il comitato esecutivo per la fiducia che mi è stata concessa in quanto vicepresidente della Federazione Globale Esports e sono impegnato a eccedere tutte le aspettative della community mondiale degli Esports.

Principe Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud

Questo è stato un periodo estremamente produttivo per la GEF, oltre ad essersi unita all’iniziativa Sport for Climate Action per ridurre le emissioni e l’impatto sul clima che gli esports hanno, ha anche concluso le trattative per Flare, un network blockchain.

Ha continuato il Principe Faisal:

Questo tipo di iniziative permetteranno a tutti noi di allargare i nostri orizzonti e andare oltre per soddisfare il mondo degli Esports, Per me, coltivare questa industria è e sarà sempre una missione, mentre servire la community una passione. Questo mi spinge ancora di più a fare ciò con grandi partners e colleghi.

La partecipazione del principe Faisal alla Federazione globale Esports in qualità di vicepresidente può essere una splendida occasione di accrescimento e inclusione nel mondo degli esports, questa industria è cresciuta in maniera impressionante negli ultimi anni in Medio Oriente, e da quanto dichiarato è anche grazie a lui. Non ci resta che aspettare quali iniziative proporrà l’appena nominato vicepresidente.

